Újabb jelentős pénzügyi támogatást folyósít az EU Ukrajnának

Az Európai Unió további 2,5-2,7 milliárd eurót folyósít Ukrajna támogatására. A döntés azután született, miután a kijevi parlament a múlt héten elfogadta a Brüsszel által feltételül szabott reformokat. A támogatást az Európai Bizottság bővítésért felelős tagja jelentette be csütörtökön Washingtonban.

Marta Kos az amerikai fővárosban tartott egyik rendezvényen felszólalva kiemelte, hogy az összeg az Ukrajna számára létrehozott uniós alapból származik, és független a Kijevnek szánt 90 milliárd eurós hiteltől.

Utóbbiról elmondta, hogy azt – amelyet eddig a leköszönő magyar kormány blokkolt – az EU mindenképpen folyósítja Ukrajnának. Egyúttal üdvözölte a magyarországi parlamenti választások eredményét.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke már felvette a kapcsolatot az ügyben Magyar Péterrel, Magyarország leendő miniszterelnökével, és a tranzakció vélhetően hamarosan megvalósul.

„Az Európai Unió beváltja, amit ígértünk; néha időbe telik, ez igaz, de teljesítjük a vállalásainkat” – fogalmazott a szlovén biztos.

Az eseményen szintén részt vevő Szerhij Marcsenko, Ukrajna pénzügyminisztere elmondta, hogy hazája 2026-os, 52 milliárd dolláros finanszírozási hiányát az EU-hitel segítségével fedezni fogják. Hozzátette, hogy Kijev folytatja az egyeztetéseket a 2027-re várható hiány finanszírozásáról.

Kiemelte, hogy az EU segített fedezni Ukrajna pénzügyi szükségleteinek csaknem a kétharmadát. A tárcavezető elmondta, hogy Kijev továbbra is elkötelezett a szükséges reformok meghozatala mellett.

„Ha Ukrajna kudarcot vall, azt az összes partnerünk megérzi; ezért nem szabad teret engedni a kudarc legapróbb lehetőségének sem” – szögezte le.

A rendezvényen felszólalt Gavin Gray, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) ukrajnai missziójának vezetője is, aki méltatta Ukrajnának a pénzügyi stabilitás érdekében tett lépéseit.

(Nyitókép: Marta Kos (Fotó: SIMON WOHLFAHRT/AFP)