Tízéves fegyverexportra kötött szerződést Zelenszkij

Ukrajna 10 évre szóló védelmi exportmegállapodásokat írt alá Szaúd-Arábiával, az Egyesült Arab Emírségekkel és Katarral, jelentette be Volodimir Zelenszkij elnök egy vasárnap adott interjúban – írja a Kyiv Post.

A megállapodás bejelentése mellett Volodimir Zelenszkij az interjúban kitért arra is, hogy Ukrajna elmélyíti védelmi együttműködését Európával. Németországot, Olaszországot, Norvégiát, Svédországot és Hollandiát nevezte meg olyan országokként, amelyek már részt vesznek a korai fázisú projektekben, az Egyesült Királysággal és Franciaországgal fennálló együttműködések mellett.

„Már 11 további országtól is vannak megkereséseink – a Közel-Keletről és az Öböl-menti térségből – és fokozatosan a Kaukázus felé is nyitunk”

– mondta Zelenszkij.

Elmondása szerint a mostani megállapodás egy szélesebb körű együttműködés keretrendszerének a része, amely kiterjed az ukrán fegyverek exportjára és közös gyártására, valamint gyártósorok létrehozására Ukrajnában és azon kívül, emellett része még egy közös kutatási és fejlesztési együttműködés is. „Megállapodás született az éves finanszírozásról, meghatározott volumenre és rögzített időtartamra” – tette hozzá az ukrán elnök, aki szerint a megállapodást eredetileg az Egyesült Államokkal való együttműködésre dolgozták ki a mostani tervezetet, azonban ez nem valósult meg.

„Előkészítettük ezt a drónegyezséget (Drone Deal) az Egyesült Államok számára (…) Ez rendszerszintű védelmet jelent. Korábban ‘kupolának’ nevezték, de a modern háborúban ez nem csupán egy kupola – hanem egy átfogó rendszer”

– fejtette ki Volodimir Zelenszkij. Elmondása szerint a koncepció ötvözi a drónokat, a tömeges támadások – különösen a drónrajok – elleni védelmet, az Ukrajna arzenáljában már meglévő légvédelmi rendszereket, valamint az elektronikai hadviselési képességeket – írja a Kyiv Post.

„Ez egy egyedülálló rendszer, amely jelenleg csak Ukrajnában létezik, a Oroszország által Ukrajna ellen folytatott szörnyű háború miatt”

– hangsúlyozta, emellett kiemelte az ukrán légvédelmi megközelítés költséghatékonyságát is, mondván, hogy az ukrán rendszerek a nyugati elfogórakéták árának töredékéért képesek drónokat semlegesíteni. A portál szerint a szóban forgó megállapodásokat épp abban a kritikus biztonsági helyzetben írják alá, amikor az érintett országok növekvő drónfenyegetéssel néznek szembe az iráni háború miatt, valamint egyre nagyobb fenyegetést jelentenek a az alacsony költségű pilóta nélküli légi fegyverek. Emellett a Kyiv Post mindezekkel kapcsolatban hozzáfűzte, az iráni háború rávilágított a légvédelmi fegyverek kereskedelmében tapasztalható gazdasági egyensúlytalanságára.

Az iráni típusú támadó drónok 20 ezer és 50 ezer dollár közötti áron mozognak a fegyverpiacon, ezzel szemben az amerikai Patriothoz hasonló nyugati rendszerek elfogó rakétái indításonként több millió dollárba kerülhetnek.

A portál szerint ez az aránytalanság keltette fel az érdeklődést az olcsóbb, többrétegű légvédelmi rendszerek iránt, ebben pedig Ukrajna a portál szerint hatalmas tapasztalatra tett szerint az orosz-ukrán háború miatt, az ukrán légvédelem jelenleg ötvözi a szovjet és a nyugati légvédelmi rendszerek sajátosságait a fegyverrendszerektől kezdve az elektronikai hadviselésen és a vadászgépeken át egészen föld-levegő elfogórendszerekig, a mobil tűzcsoportokig és a drónelhárító rendszerekig.

Az ukrán tisztviselők ezért többször is hangsúlyozták, hogy az ukrajnai háborús tapasztalatok közvetlenül alkalmazhatóak a Közel-Keleten jelenleg használt, iráni gyártású drónok elleni védekezésben is.

