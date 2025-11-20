Több mint 130 drónt vetett be ukrajnai célpontok ellen éjjel az orosz hadsereg

Az orosz hadsereg 136 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat csütörtökre virradóra, az eszközök ötödrésze célba talált, energetikai létesítmények rongálódtak meg az ország keleti részén – közölték katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légvédelem 106 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével az eredeti pályájukról eltérített – tette közzé csütörtökön a légierő parancsnokságának Telegram-csatornája. A közlemény szerint 16 helyszínen 29 drón célba talált, három esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat.

Dnyipropetrovszk megye Pavlohradi járásában hárman megsebesültek az éjszakai orosz támadásokban, egyikük állapota súlyos – közölte Vladiszlav Hajvanenko megbízott katonai kormányzó a Telegramon. Egy állattartó telepen tűz keletkezett, az állatállomány elpusztult, valamint megrongálódott egy közigazgatási épület és egy elektromos távvezeték is – tette hozzá a kormányzó.

Csütörtökre virradóra támadás érte Csernyihiv, Doneck, Dnyipropetrovszk és Harkiv megye energetikai infrastruktúráját, a megrongált létesítményekben tartanak a helyreállítási munkálatok – jelentette az energiaügyi minisztérium sajtószolgálata a Telegramon. Az Ukrenerho energiaszolgáltató vállalat ma is többórás áramszünetet és fogyasztási korlátozásokat rendelt el az ország teljes területén, valamint takarékosságra szólította fel a fogyasztókat.

A nyugat-ukrajnai Ternopilban folytatódnak a keresési és mentési munkálatok a szerdai rakétacsapás helyszínén, 22 ember holléte továbbra sem ismert – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon. Ukrajna kilenc régiójából több mint 230 katasztrófavédő vesz részt a munkában. Egyes helyeken csak kézzel lehet dolgozni, ami megnehezíti a munkát – írta bejegyzésében az ukrán államfő.

Forrás: MTI