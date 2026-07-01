Több mint 150 drónnal és rakétával támadott az orosz hadsereg

Az orosz hadsereg két rakétával, valamint 151 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat szerdára virradóra, a légvédelem az egyik rakétát és a drónok zömét elfogta, azonban a csapásoknak civil halálos áldozatai és sebesültjei is vannak, továbbá károk keletkeztek lakóépületekben, infrastrukturális és ipari létesítményekben – jelentették katonai és önkormányzati források.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem a H-59-es típusú irányított légirakéta mellett 130 drónt lelőtt, illetve hatástalanított az ország északi, déli és keleti régióiban, azonban 16 helyszínen 17 csapásmérő drón célba talált, további 4 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. Az Iszkander-M típusú ballisztikus rakéta valószínűleg lezuhant, az ezzel kapcsolatos információkat még ellenőrzik.

Szerdán reggel a dél-ukrajnai Herszonban drón talált el egy iránytaxit, ennek következtében ketten életüket vesztették, heten megsebesültek – jelentette Ivan Olekszandr Prokugyin katonai kormányzó Telegramon közzétett információi alapján az Ukrinform hírügynökség. A megyevezető szerint a drónkezelő pontosan látta, hogy egy civil jármű halad az úton, mégis a támadás mellett döntött.

Az Ukrinform Olekszandr Hanzsa Dnyipropetrovszk megyei katonai kormányzó Telegram-bejegyzésére hivatkozva arról is beszámolt, hogy az orosz hadsereg szerdára virradóra öt üzemanyagtöltő állomásra mért dróncsapást a régióban, minek következtében egy 43 éves nő meghalt, egy 37 éves várandós nőt pedig kórházba szállítottak, állapota közepesen súlyos. Két további nő ambuláns kezelésben részesül.

Az orosz csapatok tegnap este óta több mint 20 alkalommal támadtak drónokkal és tüzérséggel három Dnyipropetrovszk megyei járást – fűzte hozzá Olekszandr Hanzsa. A csapások károkat okoztak több ipari létesítményben, kereskedelmi egységben, valamint egy művelődési ház, gimnázium és egy emlékmű is megrongálódott.

A nyitókép illusztráció

MTI

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →