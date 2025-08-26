Több mint egy évtizedbe fog telni az aknák hatástalanítása Ukrajnában

Több mint egymillió akna van szétszórva Ukrajnában, és több mint egy évtizedbe fog telni a hatástalanításuk – mondta Paul Heslop, az ENSZ ukrajnai aknamentesítő programjának vezetője a The Guardian-nek.

Ezen kívül azt is hangsúlyozta, hogy Ukrajna területének nagy része fel nem robbant aknával és kazettás bombával, valamint vezetékekkel, taposóaknákkal és lövedéktöredékekkel van tele.

A teljes körű háború kezdete óta valamivel kevesebb mint ezer ember sérült meg, és 359 ember halt meg aknák és háborús robbanóanyag-maradványok miatt, közülük 18 kiskorú volt.

