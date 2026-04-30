Több mint kétszáz drónnal támadta Ukrajnát az orosz hadsereg az éjjel

Az orosz hadsereg egy rakétával, valamint 206 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat csütörtökre virradóra, a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban Odesszában sokan megsebesültek a csapásokban, civil infrastrukturális létesítmények, lakóházak és egyéb épületek rongálódtak meg – jelentették katonai és helyhatósági források.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 172 drónt hatástalanított, azonban az Iszkander-M típusú ballisztikus rakéta, valamint 22 helyszínen 32 drón célba talált, 9 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegramon. A hivatalos közlemény kiadáskor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Április 30-ra virradóra az orosz hadsereg újabb tömeges dróntámadást indított Odessza és környéke ellen, a csapásokban az előzetes adatok szerint 18 ember sebesült meg – jelentette a helyhatóságok, valamint a katasztrófavédelmi szolgálat közleményei alapján az Unian hírügynökség.

Szerhij Liszak, a városi katonai közigazgatás vezetője arról számolt be, hogy Primorszkij kerületben keletkeztek a legnagyobb károk. Egy 17 szintes toronyház és egy ötemeletes lakóház súlyosan megrongálódott, a felső szinteken és a tetőkön nagy kiterjedésű tüzek keletkeztek, de sikerült megfékezni a lángokat.

A városvezető a Telegramon arról is beszámolt, hogy a város központi részén családi házakat ért találat, egy óvoda épületében, egy bevásárlóközpontban, egy szállodában súlyos károk keletkeztek, valamint több tucat autóbusz és személygépkocsi rongálódott meg.

Az Odessza megyei katasztrófavédelmi főosztály sajtószolgálatának közleménye szerint a támadás a város lakónegyedeit érte, több épületet és civil infrastrukturális létesítményt ért találat. A tűz oltásában és a mentési munkálatokban 48 speciális gépjárművel több mint 200 ember vett részt. A csapások helyszínein a szolgálat pszichológusai 36 embernek, köztük 5 gyermeknek nyújtottak segítséget.

Oleh Kiper katonai kormányzó tájékoztatása szerint az éjszakai súlyos dróntámadás következtében Odesszában 18 ember sebesült meg, közülük kilencet kórházba szállítottak.

Forrás: MTI

Fotó: Odessza, 2026.04.30. Forrás: МВС України