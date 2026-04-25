Több mint kétszáz embert evakuáltak Romániában dróntörmelékek miatt
Kétszáztizenhét embert evakuáltak szombat reggel a romániai Galacon (Galaţi), miután a környéken orosz dróntörmelékekre bukkantak – jelentette a román katasztrófavédelem (IGSU).
A délkelet-romániai település külvárosi lakóövezetében az Ukrajna elleni éjszakai légitámadások során zuhant le egy feltételezhetően robbanótöltetet szállító orosz drón – tudatta a román védelmi minisztérium.
A lehulló dróndarabok megrongáltak egy villanyoszlopot és egy lakóházat. Áldozatok nincsenek, a román katasztrófavédelem azonban elővigyázatosságból evakuálta a környéken élőket, mert a törmelékek robbanóanyagot tartalmazhatnak.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a rendvédelmi szervek 217 embert költöztettek ki otthonaikból. Közülük 11-et egészségi problémáik miatt mentőautóval vitték el.
