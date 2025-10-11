Több mint negyven településen nincs áram Odessza megyében

Szombatra virradóra az orosz erők dróntámadást intéztek a dél-ukrajnai Odessza megye energetikai infrastruktúrája ellen, 44 település maradt áramellátás nélkül – közölte az UNIAN hírügynökséggel a megyei ügyészi hivatal.

A közlés szerint egy 47 éves nő megsebesült a támadásban, kórházba szállították, Az ügyészség közölte, hogy háborús bűncselekmény címén eljárást indítottak.

Vjacseszlav Csausz, az észak-ukrajnai Csernyihiv megye kormányzója pedig azt közölte, hogy orosz dróntalálat érte az egyik szerelőbrigád járművét, akik az energetikai létesítmények elleni orosz légicsapások utáni helyreállítási munkákat végezték a régióban. A tisztségviselő szavai szerint a dróntalálat után a jármű kigyulladt, majd újabb orosz csapás érte a területet, amely a vállalat egy másik autóját találta el. A helyszínen egy szakember életét vesztette, további négyet sérülésekkel szállítottak kórházba. Később egy újabb energetikai szakember is meghalt a kórházban. Csausz hozzátette, hogy az orosz erők a helyszínre érkező helyi tűzoltóegységet is tűz alá vették.

