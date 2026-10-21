Több ukrajnai térséget is orosz támadás ért szerdán

Két ember megsérült az orosz támadás következtében Lemberg megyében, míg Zsitomir megyében egy magánvállalat területén keletkezett tűz dróntámadás nyomán. Az energetikai infrastruktúrát ért csapások miatt hat megyében vannak áramkimaradások.

Két sérült Lemberg megyében

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) tájékoztatása szerint az orosz támadás Lemberg járás egyik települését érte, ahol két ember megsérült. Egy vállalat területén tűz keletkezett, amelyet a tűzoltók eloltottak.

Tűz egy vállalatnál Zsitomir megyében

Éjszaka orosz dróntámadás következtében tűz ütött ki a Zsitomir megyei Korosztenyi kistérség egyik magánvállalatának területén – közölte Vitalij Bunecko, a megyei katonai közigazgatás vezetője.

A mentési munkálatokat a légiriadók miatt többször meg kellett szakítani: a tűzoltók ilyenkor biztonságos helyre vonták vissza az állományt és a technikát. A tüzet végül sikerült eloltani. Az előzetes információk szerint senki sem halt meg, és sérültekről sem érkezett jelentés.

Hat megyében vannak áramkimaradások

Az Ukrenerho tájékoztatása szerint október 21-én reggel Kijev, Odessza, Ternopil, Herszon, Harkiv és Zaporizzsja megyében voltak áramkimaradások az orosz támadások következtében. Az energetikai szakemberek megkezdték a helyreállítást ott, ahol a biztonsági helyzet ezt lehetővé teszi.

Az ország egyes területein a nap végéig teljesítménykorlátozást alkalmaznak az ipari fogyasztóknál, a lakosság számára pedig óránkénti áramszüneteket vezetnek be.

Szerdán reggel 9:30-kor az áramfogyasztás 2,7 százalékkal meghaladta az előző napi szintet. Az Ukrenerho arra kérte a lakosságot, hogy 16 és 22 óra között mérsékelje a nagy teljesítményű elektromos készülékek használatát.

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