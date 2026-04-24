Többen meghaltak az Ukrajnát ért éjszakai orosz támadásokban

Az orosz hadsereg két rakétával, valamint 107 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat péntekre virradóra, a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásokban többen meghaltak és megsebesültek, civil infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg, és újabb csapások érték az egyik dunai kikötőt – jelentették katonai és helyhatósági források.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem az ország északi, déli és keleti régióiban 96 drónt hatástalanított, azonban kilenc helyszínen mindkét ballisztikus rakéta és 10 drón célba talált, két esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadásakor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Péntekre virradó éjjel az orosz hadsereg tömeges dróntámadást indított Odessza és környéke ellen, az Odessza Megyei Katasztrófavédelmi Főosztály közleménye szerint a támadás a város lakónegyedeit érte, több épületet és civil infrastrukturális létesítményeket ért találat. A katasztrófavédelem eddigi adatai szerint ketten életüket vesztették, 14-en megsebesültek.

A szolgálat pszichológusai egész éjjel a csapások színhelyein dolgoztak, és több mint 50, súlyos sokkot kapott lakosnak – köztük három gyermeknek – nyújtottak segítséget, a következmények felszámolása folyamatban van.

Az éjszaka folyamán orosz légitámadás következtében megrongálódott egy Saint Kitts és Nevis zászlaja alatt közlekedő kereskedelmi hajó, miközben Odessza megye egyik kikötője felé tartott

– közölte a tengeri kikötők igazgatóságának sajtószolgálata a Telegramon.

A fedélzeten tűz keletkezett, amelyet a legénység eloltott, az előzetes információk szerint a hajón senki sem sebesült meg. A jelentés szerint csapások érték az egyik dunai kikötőt is, ahol többek között adminisztratív, termelő- és gazdasági létesítmények, valamint a vasúti infrastruktúra egyes szakaszai is megrongálódtak.

