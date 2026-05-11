Többen megsebesültek az orosz erők csapásaiban Herszonban

Az orosz erők drónnal csapást mértek hétfő délelőtt egy üzlethelyiségre a dél-ukrajnai Herszon városának kikötői kerületében, a támadásban négyen megsebesültek – közölte az ukrán megye kormányzói hivatala a Telegramon.

A közlés szerint egy negyven perccel későbbi orosz támadásban ugyanebben a városrészben, egy parkban megsebesült egy 14 éves fiú is, akit repeszek értek az arcán és a nyakán. A fiút kórházba szállították.

Donald Trump amerikai elnök pénteken bejelentette be, hogy Ukrajna és Oroszország között tűzszünet lesz május 9-én, 10-én és 11-én, amit Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök is nyilvánosan megerősített.

A felek azóta többször megvádolták egymást a tűzszünet megsértésével.

Olekszandr Prokugyin, Herszon megye kormányzója azt közölte, hogy az elmúlt 24 órában két ember meghalt, és két másik megsebesült orosz támadások következtében. A támadásokban megrongálódott egy többszintes lakóház, négy családi ház, valamint több magángépjármű is.

Oleh Szinyehubov, a keleti Harkiv megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy az elmúlt nap során Harkiv városát és a Harkiv megye további hét települését érték orosz támadások, amelyekben öt ember megebesült.

Forrás: MTI

