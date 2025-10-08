Többen megsérültek az éjszakai támadásokban Ukrajnában

Az elmúlt nap során az orosz hadsereg 202 támadást hajtott végre Szumi megyében, 58 települést pedig támadás ért – közölte a Szumi Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal a Facebookon.

A legtöbb támadást a Szumi és Sosztka járásokban jegyezték fel.

A támadások következtében civil lakosok is megsérültek: a Krasznopilljai községben egy 56 és egy 25 éves nő, valamint egy 4 éves kislány szenvedett sérüléseket egy dróncsapás következtében.

A jelentés szerint az orosz erők irányított légibombákat, drónokat és robbanótesteket vetettek be.

Társasházak, családi házak és civil infrastruktúra sérült meg, míg a Krasznopilljai községben egy családi ház megsemmisült, több lakóépület, középület, jármű és ipari objektum megrongálódott.

A Velikopiszari községben az adminisztrációs épületet és a helyi kultúrházat érte találat.

További károkat jelentettek a Mikolajivkai, Szumszki, Eszmáni, Bilopilljai, Sztepanivkai, Putivli és Vorozsbai községekből is. Több helyen üzletek, lakóházak és raktárak rongálódtak meg.

A helyi hatóságok, a katasztrófavédelem és civil szervezetek 10 embert evakuáltak a frontközeli településekről.

Ezenkívül támadás érte a Csernyihiv megyében található energetikai létesítményt is, aminek következtében több mint 4,5 ezer fogyasztó maradt áram nélkül – közölte a Csernyihivoblenergo vállalat.

A helyreállítási munkálatok folyamatban vannak.

Az Ukrzaliznicja szerint a Nyizsin térségében zajló támadások miatt a vonatközlekedés is akadozik.

Donyeck megyében pedig több szénbánya maradt áram nélkül az orosz csapások következtében – közölte Mihajlo Volinec, a Szabad Szakszervezetek Konföderációjának elnöke.

Egyik bányában 19 bányász tartózkodott, hatot éppen a felvonóban értek a találatok, de mindenkit sikerült biztonságosan a felszínre hozni.

