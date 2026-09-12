Tömeges támadást indítottak az orosz erők Ukrajna nagyvárosai ellen

Oroszország szeptember 12-én éjjel és reggel rakéta- és dróntámadásokat hajtott végre Odessza, Krivij Rih, Dnyipro és Zaporizzsja ellen – írja az UNIAN hírügynökség szombat reggel.

A támadásokban több ember életét vesztette, mások megsérültek, emellett lakóépületek és ipari létesítmények is megrongálódtak.

Az orosz erők reggel rakétacsapást mértek Odesszára, amelynek következtében egy többemeletes lakóépület felső szintjei teljesen megsemmisültek. A robbanás lökéshulláma a környező épületekben és egy alacsony nyomású gázvezetékben is kárt tett.

A támadás következtében több lakóház is megrongálódott, egy másik épület pedig teljesen megsemmisült. A helyszíneken a mentőegységek és a többi illetékes szolgálat dolgozik, valamint operatív törzseket is felállítottak.

A helyi hatóságok eddig 16 sérültről számoltak be. A sérültek között egy öthónapos csecsemő is van, hat embert – köztük a gyermeket – kórházba szállítottak.

Az éjszaka folyamán az orosz erők több irányból ballisztikus rakétákkal támadták Krivij Rihet is. Egy ipari létesítményt ért találat következtében egy ember meghalt, ketten pedig megsebesültek.

Dnyiprót szintén támadás érte az éjszaka. Az egyik ipari vállalat területén tűz ütött ki. Az előzetes információk szerint a támadásnak itt nem volt sérültje.

Az orosz erők éjszaka drónokkal támadták Zaporizzsját is. Az egyik drón egy családi házas területre csapódott, amelynek következtében több helyen tűz ütött ki, egy lakóház pedig teljesen megsemmisült.

A romok alól kezdetben két embert mentettek ki, egyikük azonban életét vesztette. Később a mentők egy férfi holttestét is megtalálták a törmelék alatt.

A frissített adatok szerint a támadásban egy 64 éves nő és egy 37 éves férfi halt meg. Egy 59 éves nő megsérült.

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