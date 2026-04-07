Törvénytervezet készül a vallási meggyőződés miatti alternatív szolgálatról
Az Ukrán Etnopolitikai és Lelkiismereti Szabadság Állami Szolgálata több minisztériummal együttműködve egy törvénytervezetet dolgoz ki egy alternatív (nem katonai) szolgálatról azon vallási szervezetek számára, amelyek tagjainak meggyőződése nem teszi lehetővé a fegyverhordást.
Ezt Viktor Jelenszkij, az Ukrán Etnopolitikai és Lelkiismereti Szabadság Állami Szolgálat vezetője jelentette be a Jehova Tanúi tömeges deportálásának 75. évfordulója alkalmából rendezett kijevi kerekasztal-beszélgetésen.
Jelenszkij szerint Ukrajnának meglehetősen megbízható rendszere van a vallásszabadság védelmére, de a háború hatalmas kihívássá vált.
Véleménye szerint az 1991-ben elfogadott „A lelkiismereti szabadságról és a vallási szervezetekről” szóló törvény hatalmas áttörést jelentett akkoriban, de ma már nem veszi figyelembe egy háború valóságát.
„Ez a törvény nem a háborús időkhöz, hanem a sorkatonai szolgálathoz igazodik, amely ma már nem létezik. Rendkívül nehéz egy alternatív, nem katonai szolgálatról szóló törvényt kidolgozni a jelen időkre és egy háborúra”
– fogalmazott Jelenszkij.
Hozzátette: az alternatív nem katonai szolgálat jogalapjának hiánya ellenére, Ukrajna továbbra is betartja a lelkiismereti szabadság normáit.
„Az ukrán állam ezt megpróbálja megtenni a fegyvert nem fogható papok, a vallási szervezetek vezetői számára, akiknek támogatniuk kell vallási közösségeiket. Úgy gondolom, hogy Ukrajna kellő méltósággal vészeli át ezt az időszakot a lelkiismereti szabadság területén érvényes normák betartása tekintetében”
– emelte ki.
Ukrajna áprilisban az Északi hadművelet 75. évfordulóját ünnepli, amely során a Jehova Tanúi vallási szervezet tagjait a kommunista rezsim tömegesen deportálta Szibériába. Hitvallásuk tiltja a fegyverfogást, a katonai egyenruha viselését és a vallási meggyőződés miatti háborúkban való részvételt.