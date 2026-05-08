Zelenszkij: Oroszország még a tűzszünet látszatát sem próbálja fenntartani

Oroszország részéről még csak látszatintézkedés sem történt a tűzszünet bevezetésére. Az oroszok az elmúlt éjszaka folyamán 10 rohamot hajtottak végre, a legtöbbet a donyecki területen fekvő Szlovjanszk irányában – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a közösségi médiában.

Az ukrán államfő beszámolt arról is, hogy a reggel 7 órai állapot szerint már több mint 140 támadást regisztráltak a frontvonalon. Szavai szerint a megszállók több mint 850 támadást hajtottak végre különböző típusú drónokkal. A frontvonal melletti települések felett sem szűnt meg a felderítő drónok bevetése.

„Mindez egyértelműen azt bizonyítja, hogy az orosz fél még a tűzszünet bevezetésének látszatát sem kísérelte meg a fronton” – fogalmazott, hozzátéve, hogy Ukrajna ennek megfelelően, szimmetrikus választ fog adni.

„Meg fogjuk védeni az állásainkat és az emberek életét. Oroszországnak be kell szüntetnie a háborút, és ezt mindenki észre fogja venni, amikor elkezdődik a békefolyamat”

– jelentette ki az ukrán elnök.

Eközben a légierő parancsnokságának a Telegramon közzétett hivatalos jelentése szerint az orosz hadsereg május 7-én 18 órától 67 támadó és álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen. A légvédelem 56 drónt hatástalanított az ország déli és keleti régióiban. Azonban 8 helyszínen 11 drón célba talált, 7 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették.

Forrás: MTI

