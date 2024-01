Új fejlesztésű kazettás bombát vethetnek be az oroszok Ukrajnában

A radarokat is kikerülő, irányított, nagy hatótávolságú légibombát fejlesztettek ki az oroszok. A sorozatgyártás a közeljövőben megindulhat, ez pedig komoly hatást gyakorolhat akár a háború menetére is. A bomba további érdekessége, hogy úgynevezett kazettás, különösen pusztító robbanófejjel is lehet szerelni. A kazettás bombákat, amelyeket a második világháború idején fejlesztettek ki és vetettek be először, a világ legtöbb országa betiltotta annak civilekre gyakorolt hatása miatt.

Oroszország nemsokára megkezdi új típusú, nagyobb hatótávolságú (kazettás) bombája sorozatgyártását, amely az oroszok állítása szerint képes kikerülni a radarokat, és a zavarókészülékek sem térítik le pályájáról – írja a Sky News.

A Drel nevű bomba önállóan siklik a célpont felé, vagyis nagyobb távolságból is fel lehet lőni – idézte a Rosztyek állami hadiipari vállalat szóvivőjét a TASZSZ orosz hírügynökség, hozzátéve, hogy

az eszközt elsősorban páncélozott járművek, földi radarállomások, irányítóközpontok és légvédelmi rakétarendszerek megsemmisítésére tervezték, és képes akár kazettás robbanófejet is célba juttatni.

Katonai elemzők szerint a Drel valóban észlelhetetlen a légvédelmi radarok és a különböző zavaróberendezések számára, ami nagyban megnehezíti kiiktatását.

A kazettás bombák használatát több mint száz ország tiltja, ugyanis az kifejezetten egy élőerő ellen kifejlesztett fegyver, amit gyakran vetnek be a civil lakosság ellen, ráadásul fel nem robbant részei még hosszú ideig, akár évtizedekig is veszélyt jelenthetnek.

Az oroszok a háború kezdete óta több alkalommal is bevetettek kazettás bombát, tavaly pedig Ukrajna is kapott az Egyesült Államoktól egy nagyobb katonai csomag részeként. Az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország egyébként nem csatlakozott azon országokhoz, amelyek betiltották a kazettás bombák használatát.

Forrás: hirado.hu