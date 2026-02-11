Új szankciókat tervez a parlament a mozgósítás elkerülőivel szemben

Az interneten ma komoly felzúdulást keltettek az új tervek, amelyek célja a katonai nyilvántartás elkerülésével kapcsolatos szankciók szigorítása – tudatta a goloskarpat.info internetes hírportál február 11-én.

A parlament tagja, a Nemzetbiztonsági Bizottság tagja, Ruszlan Horbenko beszélt arról, hogyan kívánja az állam távolról büntetni azt a több mint 2 millió ukránt, akik külföldre távoztak, és miért válhat a bankrendszer a katonai nyilvántartás fő eszközévé már ezen a szerdán.

A fő gondolat az, hogy a közlekedési bírságok beszedésének sikeres tapasztalatait átültessék a mozgósítási folyamatokba. Ha korábban a számlák lefoglalásához hosszú bürokratikus lépések láncolata volt szükséges, most automatikusan akarják ezt megtenni.

Pénzügyi elszigetelés: Ha valaki nem frissíti adatait, bankkártyái azonnal blokkolásra kerülnek az elektronikus interakciós rendszer segítségével.

Vagyonzárlat: Javaslatként felmerült minden ingatlanügylettel kapcsolatos tranzakció (eladás, ajándékozás, öröklés) tiltása azok számára, akik figyelmen kívül hagyják az állam követelményeit.

Célcsoport: Elsősorban azokra a férfiakra vonatkozik, akik illegálisan hagyták el az országot. Horbenko hangsúlyozta: aki már elutazott, „megmutatta döntését”, és az ukrán vagyontárgyak zárolása logikus lépés.

Míg az új törvénytervezetek a vita szakaszában vannak, a jelenlegi rendszer már széles körű befolyásolási eszközökkel rendelkezik.

Horbenko szerint az „utcai” mozgósítási módszerek hatékonysága csökken. Ezzel szemben a digitális és pénzügyi blokád lehetővé teszi, hogy elérjék azt a 2 millió embert, akiket az állam „nem lát”. A maximális cél az, hogy legalább a 70%-ukat visszavezessék a rendszerbe.

Fontos kiemelni: a pénzügyi korlátozások mellett a 2026-ban mozgósítás elkerülőkkel szemben fennálló tiltások közé tartozik a lehetetlenség:

konzuli szolgáltatások igénybevétele külföldön;

lakcím módosítása;

felsőoktatási intézménybe való beiratkozás;

a foglalási jog gyakorlása.

Ez a tervezet komoly változásokat hozhat az Ukrajnából külföldre távozó ukrán állampolgárok életében, és a parlamenti viták a következő napokban várhatóak.

Kárpátalja.ma