Újabb ukrán hadifoglyok kivégzéséről adott hírt az ukrán hadsereg

Újabb hadifoglyokat végeztek ki orosz katonák Zaporizzsja megyében, a huljajpolei frontszakaszon – hozta nyilvánosságra Makszim Kravcsuk, az ukrán déli erők szóvivője az Ukrajinszka Pravda hírportálnak adott nyilatkozatában.

Kravcsuk szavai szerint az ukrán erők úgy jutottak ehhez az információhoz, hogy lehallgatták az orosz katonák közötti rádiókommunikációt, amely a háborús bűntett elkövetése közben zajlott. Mint mondta, az orosz katonák felettesüktől kapták a parancsot a – feltehetően két – fegyvertelen fogoly kivégzésére.

A szóvivő hozzátette, hogy az orosz 38. gépesített lövészdandárban – akik vélelmezhetően elkövették ezt a tett – ilyen parancsokat a dandárparancsnok, Valerij Kazak ezredes utasítására adnak ki.

Az ukrán fegyveres erők szerint ez újabb bizonyítékul szolgálhat egy későbbi, az orosz csapatok által elkövetett bűncselekményeket vizsgáló törvényszék számára. Az ezzel kapcsolatos dokumentumokat átadták a bűnüldöző szerveknek.

„A hadifoglyok meggyilkolása a nemzetközi humanitárius jog súlyos megsértése. Felszólítjuk a nemzetközi közösséget, hogy reagáljon az esetre, követelje annak kivizsgálását és a felelősök elszámoltatását”

– emelte ki a szóvivő.

Forrás: MTI

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