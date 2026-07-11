Újra elérhetők a felfüggesztett szolgáltatások a Rezerv+ alkalmazásban

A védelmi minisztérium Rezerv+ alkalmazásában ismét működnek a fogyatékossággal kapcsolatos adatok online igazolását és frissítését lehetővé tevő szolgáltatások.

Ukrajna Védelmi Minisztériumának tájékoztatása szerint július 10-től újra elérhetők azok a funkciók, amelyek segítségével az állami nyilvántartásokon keresztül lehet igazolni a fogyatékossággal kapcsolatos adatokat.

A tárca közölte, hogy a szolgáltatás ideiglenes felfüggesztésére azért volt szükség, hogy elkerüljék a kérelmek feldolgozásában jelentkező hibákat, amelyeket a szociális nyilvántartások pontatlan adatszolgáltatása okozott.

A június 24-én szüneteltetett szolgáltatások újraindítását követően a felhasználók ismét benyújthatják a fogyatékosság alapján igényelhető halasztási kérelmet, valamint online frissíthetik a fogyatékosságukra vonatkozó adatokat. Emellett a hadkiegészítő és szociális támogatási központok (TCK és SZP) munkatársai ismét ellenőrizhetik ezeket az információkat.

A Rezerv+ alkalmazás 2024 májusában, a mozgósítási törvény módosításának hatálybalépésével indult el. Az alkalmazás a hadkötelesek, a sorkötelesek és a tartalékosok számára készült, és letölthető az App Store-ból, valamint a Google Play Áruházból.

Az alkalmazás lehetőséget biztosít a személyes adatok gyors frissítésére, valamint hozzáférést nyújt az Oberih katonai nyilvántartási rendszerben tárolt adatokhoz.

A védelmi minisztérium adatai szerint 2024. május 18. és július 16. között összesen 4 690 496 hadköteles frissítette katonai nyilvántartási adatait a törvényben előírt határidőn belül.

A Rezerv+ alkalmazásban jelenleg többek között lehetőség van a mentességi adatok feltöltésére az elektronikus katonai nyilvántartási dokumentumba, a személyes adatok módosítására az Oberih rendszerben, mozgósítási halasztás igénylésére, valamint a kiszabott bírságok befizetésére is.

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