Vészleállásokat vezettek be több ukrán megyében

Rendkívüli áramkimaradásokat vezettek be Ukrajna több megyéjében az energiarendszert ért orosz támadások miatt – közölte az Ukrenerho április 6-án.

Az energiaszolgáltató tájékoztatása szerint a kialakult nehéz helyzet miatt több térségben vészleállások alkalmazására kényszerültek az elektromos hálózat stabilitásának fenntartása érdekében.

A fővárosban, Kijevben is életbe léptek az intézkedések, amiről a YASNO vezérigazgatója, Szerhij Kovalenko számolt be.

Az energetikai szakemberek jelezték, amint stabilizálódik a rendszer működése, az előre nem tervezett áramkimaradásokat fokozatosan felváltják az óránkénti ütemezésű lekapcsolások.

Az Ukrenerho egyúttal arra kéri a lakosságot, hogy ahol jelenleg van áramellátás, ott takarékosan használják az elektromos energiát.

A legnehezebb helyzet jelenleg a Csernyihivi területen alakult ki, ahol több energetikai létesítmény megsérült, és emiatt a fogyasztók jelentős része áram nélkül maradt.

