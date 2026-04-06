Vészleállásokat vezettek be több ukrán megyében
Rendkívüli áramkimaradásokat vezettek be Ukrajna több megyéjében az energiarendszert ért orosz támadások miatt – közölte az Ukrenerho április 6-án.
Az energiaszolgáltató tájékoztatása szerint a kialakult nehéz helyzet miatt több térségben vészleállások alkalmazására kényszerültek az elektromos hálózat stabilitásának fenntartása érdekében.
A fővárosban, Kijevben is életbe léptek az intézkedések, amiről a YASNO vezérigazgatója, Szerhij Kovalenko számolt be.
Az energetikai szakemberek jelezték, amint stabilizálódik a rendszer működése, az előre nem tervezett áramkimaradásokat fokozatosan felváltják az óránkénti ütemezésű lekapcsolások.
Az Ukrenerho egyúttal arra kéri a lakosságot, hogy ahol jelenleg van áramellátás, ott takarékosan használják az elektromos energiát.
A legnehezebb helyzet jelenleg a Csernyihivi területen alakult ki, ahol több energetikai létesítmény megsérült, és emiatt a fogyasztók jelentős része áram nélkül maradt.
