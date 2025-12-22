Nyár eleje óta csaknem 147 ezer embert evakuáltak a frontközeli térségekből

2025. június 1. óta közel 147 ezer embert evakuáltak Ukrajna frontközeli térségeiből biztonságosabb régiókba – közölte a Közösség- és Területfejlesztési Minisztérium. Az evakuáltak között több mint 16,5 ezer gyermek, valamint több mint 5 ezer mozgáskorlátozott személy van.

A minisztérium tájékoztatása szerint a legtöbb embert Donyeck megyéből telepítették ki, összesen mintegy 92,4 ezret. Dnyipropetrovszk megyéből több mint 35 ezer, Harkiv megyéből több mint 8,3 ezer, Szumi megyéből 4,4 ezer, Herszon megyéből 3,7 ezer, Zaporizzsja megyéből pedig több mint 2,8 ezer lakost evakuáltak.

Ukrajnában jelenleg 21 tranzitközpont működik az evakuáltak fogadására. A minisztérium közlése szerint az ide érkezők komplex segítséget kapnak, beleértve a humanitárius, egészségügyi, pszichológiai, jogi és szociális támogatást. Emellett segítséget nyújtanak az okmányok pótlásában, a szociális juttatások és kifizetések igénylésében, valamint az állami és nemzetközi humanitárius támogatások elérésében.

Olekszij Rjabikin miniszterhelyettes elmondta: a hatóságok szükség esetén készek további tranzitközpontokat megnyitni, amennyiben az evakuálások üteme növekedne. A döntéseket a biztonsági helyzet és a logisztikai lehetőségek figyelembevételével hozzák meg.

A tájékoztatás szerint az ideiglenes befogadóhelyeken országosan több mint 80,5 ezer férőhely áll rendelkezésre, amelyek közül jelenleg több mint 7,3 ezer szabad. Emellett a megyei katonai közigazgatások december 1-jéig további 15,2 ezer új férőhelyet alakítottak ki, köztük mintegy 396-ot mozgássérült személyek számára.

Kárpátalja.ma