Ukrajna harci repülőgépeket szerez be Svédországtól

Ukrajna megállapodást kötött Svédországgal 16 Gripen E típusú harci repülőgép beszerzéséről – jelentette be kedden Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Telegram-oldalán.

A május végén már előrevetített megállapodást Zelenszkij Pal Jonson svéd védelmi miniszterrel írta alá utóbbi kijevi látogatása alkalmával.

Az ukrán vezető honlapján közzétett információk szerint a Gripen E-k kiszállítása 2029-ben kezdődik meg, és a harci repülőgépek beszerzését az Európai Unió és Nagy-Britannia által biztosított hitelből finanszírozzák.

Zelenszkij rávilágított arra, hogy

a repülőgépekhez megfelelő felszerelés, műszaki segítségnyújtás és támogatás is jár. Hozzátette, hogy az ukrán pilóták és műszaki személyzet képzését már megkezdték Svédországban.

Korábban kötött megállapodások keretében az első 16 Gripen C/D repülőgépet már 2027 elején átadják az ukrán légierőnek – idézte fel az ukrán elnök.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)

hirado.hu

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