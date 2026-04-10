Ukrajna újabb Patriot-rakétákat kapott szövetségeseitől

Ukrajna új elfogórakéta-szállítmányt kapott a Patriot légvédelmi rakétarendszerekhez – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken újságírók előtt.

Az államfő biztosított afelől, hogy Ukrajna továbbra is kap rakétákat partnereitől a Patriot rendszerekhez. Kiemelte, hogy a napokban is érkezett egy szállítmány. További részletekbe nem bocsátkozott.

Zelenszkij a Telegram-csatornájára kiposztolt egyik interjújában – amelyet az Ukrinform állami hírügynökség szemlézett – kijelentette, hogy a Donyec-medence teljes megszállásához Vlagyimir Putyin orosz elnöknek legalább 300 ezer, de akár 1 millió ember életét kellene feláldoznia. Ismételten leszögezte, hogy Ukrajna nem vonja ki csapatait ebből a régióból.

Vadim Ljah, a Donyeck megyei Szlovjanszk polgármestere arról tájékoztatott, hogy három nő sérült meg az éjjel orosz dróntámadásban.

A DTEK áramszolgáltató vállalat közölte, hogy ugyancsak az éjszakai orosz dróncsapás következtében a déli Odessza egyében két nagy energetikai létesítmény szenvedett jelentős károkat, ami miatt több mint 11 ezer háztartás maradt áramellátás nélkül.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 128 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 113-at semlegesített.

Megyei vezetők arról tájékoztattak, hogy orosz támadásokban Dnyipropetrovszk megyében két ember vesztette életét és három sebesült meg, a harkivi régióban egy ember halt meg és öt megsebesült a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja megyében pedig egy halálos áldozata és kilenc sebesültje volt a csapásoknak. Ezen felül az északkeleti Szumi megyében négyen, Donyeck megyében heten, Herszon megyében pedig kilencen sebesültek meg, köztük egy gyerek.

