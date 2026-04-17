Csaknem 700 ukrán gyermek vesztette életét a háborúban
Csaknem hétszáz ukrán gyerek halt meg az Oroszország által indított háborúban – közölte az ukrán rendőrség kikorúakkal foglalkozó részlege csütörtökön a Telegramon.
A hivatalos adatok alapján 3156 gyermek vált az orosz agresszió áldozatává Ukrajnában: közülük 699 meghalt, 2457 megsebesült. Ezek az adatok nem véglegesek – írták.
Az invázió kezdete óta a rendőrség több ezer bejelentést dolgozott fel eltűnt gyerekekkel kapcsolatban, és 52 276 kiskorút kutatott fel és juttatott vissza családjához
– közölték.
