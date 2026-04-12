Négy hadifogoly kivégzésével vádolja Ukrajna az oroszokat
Az ukrán főügyész irodájának jelentése szerint nyomozás indult négy ukrán hadifogoly kivégzése ügyében. A gyanú szerint a foglyokat orosz katonák lőtték agyon április 11-én, a Harkiv megyei Veterinarne közelében.
A nyomozás jelen állása szerint az ellenség katonái az Ukrán Fegyveres Erők egyik különálló gépesített brigádjának állásaiba törtek be, ahol négy ukránt ejtettek túszul. Foglyaikat ezután automata gépfegyverrel lemészárolták.
A hadifoglyok halálához vezető kegyetlen bánásmód miatt indult eljárást a Harkiv Megyei Ügyészség kezdeményezte.
A nyilatkozatban felhívják a figyelmet, hogy az incidens a nemzetközi humanitárius jogok súlyos megsértése.
