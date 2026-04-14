Emelkedett az unió területén védelmi státusszal élő ukrajnai menekültek száma
Az előző hónaphoz képest februárban 0,5 százalékkal emelkedett azon ukrajnaiak száma, akik ideiglenes védelmet biztosító menedékes státusszal rendelkeznek az Európai Unió valamely tagországában, az illetékes hatóságok a vizsgált hónapban további 22 415 ilyen jogállást biztosítottak ukrajnai menekültek számára – derült ki az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat kedden közreadott jelentéséből.
A 2022. február 24-én kezdődött háború miatt Ukrajnából elmenekültek továbbra is enyhén növekvő számban regisztráltak ideiglenes védelemre, amelynek révén kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyermekeik pedig állami iskolába járhatnak – közölte a hivatal.
Az Eurostat jelentése szerint február végén 4 398 400 menedékes státusszal rendelkező ukrán állampolgár élt az Európai Unió valamely tagországában.
Az átmeneti védelmet biztosító legtöbb jogállást ukrajnai menekültek számára ez idáig – a tagállamoktól beérkezett adatok szerint – Németország (1 267 475) biztosította, ami a vonatkozó uniós határozatok 28,8 százalékát teszik ki. Németországot Lengyelország (966 595; 22 százalék) és Csehország (399 630; 9,1 százalék) követi.
A rendelkezésre álló adatok szerint az uniós tagállam közül az ideiglenes védelemben részesülők száma 24 országban nőtt decemberben. A legnagyobb növekedést Németországban (+7245; +0,6 százalék), Csehországban (+2445; +0,6 százalék), valamint Spanyolországban (+2425; +0,9 százalék) jegyezték fel. A többi tagállam közül a legjelentősebb csökkenést Észtországban (-710; -2,1 százalék) és Franciaországban (-465; -0,9 százalék) és mérték.
Az egyes uniós országok lakosságával összehasonlítva december végén Csehországban (36,6), Lengyelországban (26,5), valamint Szlovákiában (26) volt a legmagasabb az átmeneti védelemben részesülők ezer főre jutó száma, míg uniós szinten az átlag ezer főre vetítve 9,8 volt.
A jelentés szerint Magyarország az ideiglenes védelmi státusz bevezetése óta 43 830 ilyen jogállást biztosított ukrajnai menekültek számára. A vizsgált hónap, december folyamán pedig 530-at.
MTI