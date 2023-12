Ukrán dandártábornok: hadműveleteket kellett elhalasztani a lőszerhiány miatt

Ukrán hadműveleteket kellett elhalasztani a csökkenő külföldi támogatás miatt bekövetkezett lőszerhiány miatt – jelentette ki hétfőn Olekszandr Tarnavszkij ukrán dandártábornok a Reuters hírügynökségnek adott interjújában.

A dandártábornok elmondta, hogy a posztszovjet típusú 122 és 152 milliméteres lövedékekből van súlyos lőszerhiánya az ukrán hadseregnek, és mivel a probléma az egész frontvonalat érinti, jelentős hatással van az ukrán csapatok harctéri teljesítményére.

Elmondása szerint a rendelkezésre álló lőszerkészlet nem fedezi a napi szükségleteiket, ezért úgy próbálnak úrrá lenni a hiányon, hogy a meglévő készletet újraosztják, illetve a korábban betervezett hadműveleteket szerényebb célkitűzésekkel újratervezik, de erről további részleteket nem közölt. Hozzátette ugyanakkor, hogy az orosz hadseregnek is vannak lőszerellátási gondjai, ám ezzel kapcsolatban sem bocsátkozott részletekbe.

Az interjúban a dandártábornok elismerte, hogy az ukrán csapatok védekezésre rendezkedtek be a dél-keleti frontvonalon. Hozzátette, hogy az egyéb harcvonalakon viszont támadásokkal és területfoglalással próbálkoznak, továbbá előkészítik tartalékosaikat a későbbi, nagyobb horderejű hadműveletekre. Azt is elmondta, hogy győzelmekre számítanak ezekben a hadműveletekben, amit arra használnának ki, hogy tartalékosokkal cseréljék le, és pihentessék a jelenleg aktív erőiket.

Tarnavszkij szerint az oroszok célja továbbra is az, hogy változó taktikával de folyamatosan nyomás alatt tartsák az ukrán erőket, hozzátéve, hogy az egyes területeken, így Avgyijivka térségében elért 1,5 – 2 kilométeres orosz előrehaladás ellenére is jól tartja ezeket a frontvonalakat az ukrán hadsereg. Hangsúlyozta, hogy az oroszok a létszámfölényükre építve továbbra sem törődnek emberállományuk állapotával, miközben az ukrán hadsereg igyekszik minden katonáját pihenőidőben is részesíteni. Ugyanakkor elismerte, hogy a frontvonalon teljesítő ukrán erők már nem frissek és minden parancsnoknak szüksége lenne egy-egy helyettesre.

A téli hadviselésről szólva azt mondta, mindkét fél számára komoly kihívást jelentenek a hideg idővel gyakran együtt járó korlátozott látási viszonyok, valamint a csapatok és a haditechnika mozgatásában és álcázásában jelentkező nehézségek.

Végül kiemelte, hogy az F-16-os amerikai vadászgépek mielőbbi érkezésében bízva úgy gondolja, hogy hadrendbe állításukkal szintet léphet Ukrajna hatékonysága a háborúban.

