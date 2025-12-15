A kormány bevezeti az automatikus katonai nyilvántartásba vételt

Az ukrán kormány határozatot fogadott el egy kísérleti projekt elindításáról, amelynek keretében automatikusan katonai nyilvántartásba veszik a hadköteleseket, a katonai szolgálatra kötelezetteket és a tartalékosokat.

Az intézkedés célja a bürokratikus eljárások csökkentése, valamint az állampolgárok és a területi toborzási és szociális támogatási központokkal (TCK) való kapcsolattartás egyszerűsítése. Az új rendszer értelmében egyes állampolgárok esetében nem lesz szükség személyes megjelenésre, sorban állásra vagy külön dokumentumok benyújtására a katonai nyilvántartásba vételhez.

Kik kerülnek automatikusan nyilvántartásba?

Az új szabályozás szerint:

azok a férfiak, akik 17 éves korukban nem kerültek nyilvántartásba – esetükben a hadköteles státusz automatikusan életbe lép a 18. életév betöltésével;

a 18 és 60 év közötti, külföldön tartózkodó férfiak, akik útlevél-ügyintézés vagy okmánycsere során jelennek meg az Ukrán Állami Migrációs Szolgálat egységeiben – számukra nem szükséges a TCK felkeresése, illetve nem kell katonai orvosi alkalmassági vizsgálaton (VLK) részt venniük.

Adatcsere biztosítja az automatikus rendszert

Okszana Fercsuk, Ukrajna védelmi miniszterhelyettese, aki a digitális fejlesztésekért felel elmondta, hogy a Védelmi Minisztérium, az Állami Migrációs Szolgálat, a demográfiai nyilvántartás és az anyakönyvi nyilvántartás között már működik az adatcsere. Ennek köszönhetően a rendszer képes automatikusan rögzíteni a szükséges adatokat további állampolgári teendők nélkül.

A zakarpattya24.com nyomán.

