Ukrenerho: több mint egymillió fogyasztó maradt áram nélkül

Az orosz támadások következtében több mint egymillió fogyasztó maradt áram nélkül Ukrajnában – számolt be róla Vitalij Zajcsenko, az Ukrenerho igazgatótanácsának elnöke egy televízióadásban.

A helyzet Odessza, Mikolajiv és Herszon megyében a legnehezebb.

„A javítócsapatok már megkezdték a helyreállítási munkálatokat, hogy biztosítsák a fogyasztók áramellátását. Reményeink szerint még a mai napon vissza tudjuk állítani az éjszaka lekapcsolt hálózatok nagy részét” – közölte Zajcsenko.

Az Ukrenerho vezetője arról is beszámolt, hogy szombaton a legtöbb megyében javult az áramkimaradások helyzete az előző napokhoz képest. Egyes régiókban azonban még mindig 8-10 órányi áramkimaradás van érvényben, míg vannak megyék, ahol nem alkalmaznak ütemterveket.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, december 13-án éjszaka az oroszok több mint 450 drónnal és 30 különböző típusú rakétával támadták Ukrajnát, amelyek több mint 10 polgári létesítményt megrongáltak.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: illusztráció. Forrás: UNIAN