Szerhily Babily ungvári katona

Ungvári katona a háború újabb kárpátaljai áldozata

Orbán Viktória Háború

Szerhij Babily a háború újabb kárpátaljai áldozata – a gyászhírt az Ungvári Városi Tanács közölte július 7-én.

Az ungvári védőt július 8-án kísérik utolsó útjára. A temeteséi szertartás kijevi idő szerint 13.00 órakor kezdődik a Holodomor áldozatainak emlékműve mellett.

A Kárpátalja.ma szerkesztősége osztozik a hozzátartozók fájdalmában.

(Nyitókép: Ungvári Városi Tanács)

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