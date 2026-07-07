Ungvári katona a háború újabb kárpátaljai áldozata
Szerhij Babily a háború újabb kárpátaljai áldozata – a gyászhírt az Ungvári Városi Tanács közölte július 7-én.
Az ungvári védőt július 8-án kísérik utolsó útjára. A temeteséi szertartás kijevi idő szerint 13.00 órakor kezdődik a Holodomor áldozatainak emlékműve mellett.
A Kárpátalja.ma szerkesztősége osztozik a hozzátartozók fájdalmában.
(Nyitókép: Ungvári Városi Tanács)
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