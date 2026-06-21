Üzemanyaghiány és áramszünet a Krím-félszigeten

Komoly ellátási problémák alakultak ki az Oroszoroszág által megszállt Krím-félszigeten: helyi beszámolók szerint ideiglenesen teljesen felfüggesztették az üzemanyag értékesítését a töltőállomásokon. A benzinkutak jelenleg sem magánszemélyeket, sem vállalkozásokat nem szolgálnak ki.

Az üzemanyag-kiszolgálás kizárólag a sürgősségi és rendvédelmi szervek járművei számára biztosított. A korlátozások hátterében a térség ellátási nehézségei állnak.

Ezzel párhuzamosan a Krím több településén áramszüneteket is jelentettek. A helyi hatóságok szerint az elektromos hálózat túlterhelődött, miután egyes infrastruktúraelemek megsérültek, ami fennakadásokat okozott az energiaellátásban.

Az ellátási zavarok ukrán dróntámadásokkal állnak összefüggésben, a fegyveres erők ugyanis csapást mértek a Henicseszki-szoros felett átívelő közúti hídra, amely az orosz hadsereg fontos logisztikai útvonala.

A hídon keresztül fegyvereket, üzemanyagot, felszerelést és katonákat szállítottak a Krím és a dél-ukrajnai orosz alakulatok között.

Kárpátalja.ma

Forrás: FREEДOM

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