34 éves iloncai katona halálát erősítették meg

A 2024. július 13. óta eltűntként nyilvántartott Vaskeba Andrij Ivanovics haláláról adott hírt az Ilosvai (Irsava) kistérség a Facebook-oldalán.

Az iloncai (Ilnicja) származású védő a szakértők megállapítása szerint 2024. július 8-án hunyt el Donyeck megye Pokrovszki járásban, Novoselivka község határában.

Az elesett katona szülei már régen elhunytak, saját családja pedig nem volt, így haláláról Iloncán élő legközelebbi rokonait értesítették. Az elesett védő temetése ma délben kezdődött az iloncai Szent Oltalom templomban.

Az Ilosvai kistérség képviselői őszinte részvétüket fejezik ki az elhunyt hozzátartozóinak.

Kárpátalja.ma