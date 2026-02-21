Zelenszkij európai katonákat szeretne látni az ukrán fronton

Volodimir Zelenszkij nemrég ismét arról beszélt, hogy szívesen látná Ukrajna szövetségeseit közvetlenül a frontvonalon. Az ukrán elnök ezzel tehát európai katonák jelenlétét tartaná kívánatosnak az országban, és ehhez több, a konfliktusban aktív szerepvállalást támogató politikus is nyitottságot mutat – írja a Bild.

Az utóbbi időszakban egyre többször felmerült az európai katonai misszió lehetősége, amelynek legfőbb támogatói Nagy-Britannia és Franciaország. A brit miniszterelnök, Keir Starmer és a francia elnök, Emmanuel Macron megállapodtak erről, és januárban alá is írtak egy egyezményt Ukrajnával.

A kezdeményezés az Európai Unión belül is vitákat váltott ki, azonban az ukrán elnök ismét hangsúlyozta, hogy Ukrajna szeretné, ha partnerei közvetlenül is jelen lennének a fronton.

„Természetesen az ukránok azt akarják, hogy partnereink mellettünk álljanak a frontvonalon”

– fogalmazott.

Bár Macron és Starmer megállapodásához Németország nem csatlakozott, Friedrich Merz német kancellár is felvetette már a katonai misszió lehetőségét. Január elején arról beszélt, hogy a német hadsereg (Bundeswehr) részvétele egy nemzetközi keretben elképzelhető. Hangsúlyozta, hogy Németország továbbra is politikai, pénzügyi és katonai támogatást nyújt Ukrajnának, és ez akár csapatok telepítését is jelentheti a térségben egy esetleges tűzszünet után, például a szomszédos NATO-területeken.

Forrás: hirado.hu