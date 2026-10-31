Zelenszkij: orosz támadások érték az energetikai és vasúti infrastruktúrát

Orosz dróntámadások érték az elmúlt éjszaka Ukrajna több energetikai és logisztikai létesítményét. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tájékoztatása szerint Kijevben, valamint Dnyipropetrovszk és Szumi megyékben is energetikai objektumokat támadtak az orosz erők, emellett Dnyipróban és Harkivban a vasúti infrastruktúrát, Dnyipropetrovszk megyében pedig egy gázelosztó létesítményt is találat ért.

Az elnök közlése szerint Kijevben az orosz Sahed drónok egy hőerőművet támadtak meg. Dnyipropetrovszk megyében egyetlen éjszaka alatt négy elektromos alállomást ért csapás, hajnalban pedig a Szumi megyei Sosztkában is dróntalálat érte a helyi hőerőművet.

A támadások következtében súlyos az áramellátási helyzet: Dnyipróban és Dnyipropetrovszk megyében mintegy 200 ezer háztartás maradt villamos energia nélkül, míg Kijev megyében további 80 ezer családot érintett az áramszünet.

A helyreállító brigádok dolgoznak a károk felszámolásán és az áramszolgáltatás mielőbbi visszaállításán.

Zelenszkij hozzátette: Oroszország rendszeresen célba veszi a polgári infrastruktúrát, ezért Ukrajna számít a további nemzetközi támogatásra. Az elnök a szankciók szigorítását és újabb támogatási csomagok elfogadását sürgette.

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