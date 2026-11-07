Zelenszkij: Oroszország 36 ballisztikus rakétával támadta Kijevet és térségét

Oroszország 172 drónnal és 36 ballisztikus rakétával indított összehangolt támadást Ukrajna ellen, a rakétákat kivétel nélkül Kijev és a fővárosi régió ellen vetették be. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint a csapások elsődleges célpontja ismét az energetikai infrastruktúra volt. A támadásokban kilenc ember sérült meg, köztük egy gyermek.

Kijevben súlyos fennakadások keletkeztek az áram-, víz- és távhőellátásban. Lakóépületek rongálódtak meg, károkat szenvedett az Északi híd, és részben megsemmisült egy óvoda is.

Kijev megyében olyan alállomásokat ért találat, amelyek a Rivnei és a Hmelnickiji atomerőműveket kapcsolják össze a fővárossal és Ukrajna központi térségeivel.

Emellett Vinnyica, Zsitomir, Rivne, Harkiv és Dnyipropetrovszk megyében is megrongálódtak alállomások. Kijev megyén kívül további tizenkét régiót ért támadás.

Az elnök hangsúlyozta, hogy a biztonsági helyzet függvényében folytatódnak a helyreállítási és mentési munkálatok az érintett térségekben. Köszönetet mondott mindazoknak, akik az ország védelmén és az energetikai rendszer helyreállításán dolgoznak, hogy Ukrajna átvészelhesse a telet.

Zelenszkij szerint Oroszország a támadások fokozásával arra törekszik, hogy Kijevet és az egész országot teljes áramszünetbe taszítsa.

Ezért arra szólította fel az Egyesült Államokat, hogy növelje Ukrajna kétoldalú támogatását, a kongresszus pedig fordítson nagyobb figyelmet az ország helyzetére. Kiemelte az amerikai republikánusok és demokraták egységének fontosságát Ukrajna biztonságának támogatásában, az orosz agresszió elítélésében és a Putyinra gyakorolt szankciós nyomás fokozásában. Úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok következetes támogatása kulcsfontosságú a béke közelebb hozásához.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Facebook/DSZNSZ

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