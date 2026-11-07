Orosz rakétatámadás érte a kijevi Északi hidat

Oroszország szombatra virradó éjszaka ballisztikus rakétákkal támadta Kijevet, a csapásokban megrongálódott az Északi (Pivnyicsnij) híd, amelyen mindkét irányban leállították a forgalmat. A támadás a főváros Szolomjanszki negyedében több lakóépületet, egy óvodát és egy polgári objektumot is megrongált. Vitalij Klicsko polgármester tájékoztatása szerint öten sérültek meg, köztük egy 14 éves gyermek.

Az Északi híd útteste, a trolibuszok felsővezetéke és egy elektromos vezeték is megrongálódott. A híd közelében található parkolóban öt teherautóban keletkeztek károk a robbanás ereje miatt. A helyszínen már megkezdték a helyreállítási munkálatokat.

A főváros energiaellátása, fűtése és vízellátása továbbra is rendkívül nehéz helyzetben van.

A Kijevi régióban a DTEK korábban olyan áramszolgáltatási menetrendet vezetett be, amely szerint a fogyasztók naponta mindössze három órán át jutnak elektromos áramhoz.

A Dnyeperen átívelő másik fontos átkelő, a Déli (Pivdennij) híd október 27-i megrongálódása óta továbbra is csak egy sávon használható. Így a két fővárosi híd forgalmát egyaránt korlátozzák, ami jelentős fennakadásokat okozhat a két part között közlekedő vállalkozások és a logisztikai szolgáltatók számára: hosszabb útvonalakkal, torlódásokkal és magasabb szállítási költségekkel kell számolniuk.

A támadások a Kijevi és a Zsitomiri régió energetikai létesítményeiben is károkat okoztak.

Kárpátalja.ma

Forrás: thepage.ua

Nyitókép: korábbi felvétel, UNIAN

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