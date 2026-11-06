Újabb összehangolt orosz támadásra figyelmeztet Volodimir Zelenszkij

Az ukrán hírszerzés információi szerint Oroszország újabb támadást készít elő az ukrán energetikai infrastruktúra, a Dnyeper folyón átívelő hidak, valamint polgári létesítmények ellen. Az ukrán légierő és a fegyveres erők már készülnek az esetleges csapások elhárítására – jelentette be Volodimir Zelenszkij esti videóbeszédében.

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a védekezés komoly kihívást jelent. Kiemelte a Patriot légvédelmi rendszerekhez szükséges elfogórakéták jelentőségét, és arra kérte a nemzetközi partnereket, hogy ne halasszák el a korábban szükségesnek ítélt fegyverszállításokat. Mint fogalmazott, minden megállapodás és minden szállítással töltött nap fontos Ukrajna védelme szempontjából.

Zelenszkij egyúttal arra szólította fel az ukrán lakosságot, hogy a fokozott rakétafenyegetés miatt vigyázzanak magukra, és vegyék komolyan a légiriadókat.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: korábbi felvétel, president.gov.ua

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