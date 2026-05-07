Az ukrán elnök nem javasolja külföldi vezetők moszkvai látogatását május 9-én

Ukrajna nem javasolja azon országok politikai vezetőinek, amelyek közel állnak az orosz vezetéshez, hogy a május 9. körüli napokban Moszkvában tartózkodjanak – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtöki videóüzenetében.

„Kaptunk jelzéseket néhány, Oroszországhoz közel álló államtól, miszerint képviselőik Moszkvában kívánnak tartózkodni. Furcsa szándék ezekben a napokban. Nem ajánljuk” – idézte az államfőt az Ukrinform hírügynökség.

Zelenszkij emlékeztetett arra, hogy Ukrajna korábban többször javasolt tűzszünetet Oroszországnak – legutóbb május 6-tól kezdődően –, és kész volt biztosítani a teljes fegyvernyugvást, azonban válaszul újabb támadásokat és fenyegetéseket kapott.

„Ők Ukrajnától engedélyt akarnak a parádéjuk megtartására, hogy évente egyszer egy órára biztonságosan kimehessenek a térre, aztán utána ismét tovább ölhessék az embereinket és folytathassák a háborút. Az oroszok már most csapásokról beszélnek május 9. után. Ez az orosz vezetés furcsa és teljességgel abnormális logikája” – fogalmazott.

Az elnök szavai szerint az orosz csapatok csütörtökön az ukrán védelmi vonal teljes hosszán indítottak támadásokat az északi Csernyihiv megyétől egészen a déli mikolajivi régióig.

„Civil vonatokat is találat ért, amelyeknek semmilyen katonai jelentőségük nem volt. Az oroszok energetikai létesítményeket és közönséges lakóházakat is támadtak. Ukrajna álláspontja maximálisan átlátható és őszinte, Ukrajna hasonlóan fog reagálni. Ha tűzszünet lenne, nem lennének ukrán nagy hatótávolságú csapások sem”

– mondta Zelenszkij.

