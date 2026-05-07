II. ZeneVarázslat klasszikus zenei tábor – Felhívás
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány második alkalommal hirdeti meg a ZeneVarázslat klasszikus zenei tábort.
A táborba 8–16 éves kor közötti zeneiskolai oktatásban legalább 1 éve részt vevő fiatalok jelentkezését várják.
A tábor ideje: 2026. augusztus 10–15.
Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem (Beregszász, Kossuth tér 6.)
A tábor szakmai szervezője Várnagy Andrea, Magyarország Érdemes Művésze, Liszt Ferenc- és Budapest Márka-díjas zongoraművész, a ZeneVarázslat mozgalom megalapítója.
Valamely klasszikus hangszeren játszó, a komolyzene világa iránt érdeklődő és fejlődni vágyó fiatalok jelentkezését várják.
Jelentkezési határidő: 2026. június 8.
A tábor maximális létszáma 70 fő: 45 fő (diák) + 15 fő (zenetanár) + 10 szakember, így a jelentkezéseket beérkezési sorrendben rögzítik. Amint a keretszám betelik, a rendszer lezár és további jelentkezéseket nem fogad.
Jelentkezni elektronikus úton egy jelentkezési adatlap kitöltésével lehet. A táborban minden fiatal felkészítő tanárával vehet részt, melyet köteles jelezni az űrlap kitöltésével.
A táborban csak azok vehetnek részt, akik rendelkeznek a tábor kezdési időpontjánál legfeljebb három nappal korábban kiállított 079/o számú orvosi igazolással.
Szakcsoportok: zongora, harmonika, fúvósok és vonósok.
A foglalkozások csoportonként 30 órában zajlanának.
A tábor során plenáris zeneművelődési előadások, csoportos foglalkozások is megvalósulnak.
Elérhetőség:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Tel.: 0038031-2-42-50-12 (159-es mellék)
honlap: www.genius-ja.uz.ua
e-mail: zenevarazslat@gmail.com
Jelentkezni az alábbi linken lehetséges:
https://forms.gle/6JLP63gZauhqP4A48
A II. ZeneVarázslat klasszikus zenei tábor megvalósulását a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.
