II. ZeneVarázslat klasszikus zenei tábor – Felhívás

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány második alkalommal hirdeti meg a ZeneVarázslat klasszikus zenei tábort.

A táborba 8–16 éves kor közötti zeneiskolai oktatásban legalább 1 éve részt vevő fiatalok jelentkezését várják.

A tábor ideje: 2026. augusztus 10–15.

Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem (Beregszász, Kossuth tér 6.)

A tábor szakmai szervezője Várnagy Andrea, Magyarország Érdemes Művésze, Liszt Ferenc- és Budapest Márka-díjas zongoraművész, a ZeneVarázslat mozgalom megalapítója.

Valamely klasszikus hangszeren játszó, a komolyzene világa iránt érdeklődő és fejlődni vágyó fiatalok jelentkezését várják.

Jelentkezési határidő: 2026. június 8.

A tábor maximális létszáma 70 fő: 45 fő (diák) + 15 fő (zenetanár) + 10 szakember, így a jelentkezéseket beérkezési sorrendben rögzítik. Amint a keretszám betelik, a rendszer lezár és további jelentkezéseket nem fogad.

Jelentkezni elektronikus úton egy jelentkezési adatlap kitöltésével lehet. A táborban minden fiatal felkészítő tanárával vehet részt, melyet köteles jelezni az űrlap kitöltésével.

A táborban csak azok vehetnek részt, akik rendelkeznek a tábor kezdési időpontjánál legfeljebb három nappal korábban kiállított 079/o számú orvosi igazolással.

Szakcsoportok: zongora, harmonika, fúvósok és vonósok.

A foglalkozások csoportonként 30 órában zajlanának.

A tábor során plenáris zeneművelődési előadások, csoportos foglalkozások is megvalósulnak.

Elérhetőség:

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

90202 Beregszász, Kossuth tér 6.

Tel.: 0038031-2-42-50-12 (159-es mellék)

honlap: www.genius-ja.uz.ua

e-mail: zenevarazslat@gmail.com

Jelentkezni az alábbi linken lehetséges:

https://forms.gle/6JLP63gZauhqP4A48

A II. ZeneVarázslat klasszikus zenei tábor megvalósulását a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

