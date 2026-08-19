Zaporizzsját támadták az orosz erők szerdára virradóra

Zaporizzsjában legalább egy ember meghalt és sokan megsebesültek az orosz hadsereg szerdára virradó légitámadásában. Lakóházakban és civil infrastrukturális létesítményekben keletkeztek károk – jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

Az Ukrajna déli részén fekvő iparvárosban az eddigi adatok szerint egy ember életét vesztette, hatan pedig megsebesültek az orosz légicsapásokban, valamint lakóházak és egyéb épületek rongálódtak meg – tudatta Ivan Fedorov, Zaporizzsja megye katonai kormányzója a Telegramon.

A megyeszékhely két kerületében áramellátási gondok keletkeztek, az infrastrukturális létesítményeket generátorok látják el energiával – fűzte hozzá Fedorov.

A légierő parancsnoksága a Telegramon arról számolt be, hogy az orosz hadsereg szerdára virradóra két Iszkander-M típusú ballisztikus rakétával, 65 csapásmérő és álcadrónnal, valamint Banderol típusú cirkálólőszerekkel támadott ukrajnai célpontokat. Az előzetes adatok szerint a légvédelem 56 drónt és két cirkálólőszert semmisített meg az ország északi, déli és keleti régióiban. Tíz helyszínen találatokat regisztráltak, három esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették.

(Nyitókép: illusztráció)

Kapcsolódó

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →