Zelenszkij: nincs jele annak, hogy Oroszország készen állna a háború lezárására

Ukrajna azt szeretné, ha az Oroszország indította háború a lehető leghamarabb véget érne, az orosz fél részéről azonban jelenleg nincs jele annak, hogy készen állna a háború lezárására – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Brüsszelben pénteken.

Zelenszkij, aki António Costával, az Európai Tanács elnökével és Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével érkezett az európai uniós tagországok állam- és kormányfőinek találkozójára, felhívta a figyelmet arra: mivel Oroszország folytatja támadásait, Ukrajnának fel kell készülnie a télre. A támogatások „téli csomagjának” azonban nem csupán az energiáról kell szólnia, hanem a légvédelem erősítéséről és a finanszírozás fenntartásáról is – hangoztatta az ukrán elnök.

Forrás: MTI

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