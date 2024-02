Zelenszkij részt vesz a müncheni biztonságpolitikai konferencián

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök részt vesz a február 16-18. között rendezendő müncheni biztonsági konferencián, ahol szombaton négyszemközti megbeszélést folytat Kamala Harris amerikai alelnökkel is. Az 1963 óta évente megrendezett müncheni védelmi fórumot (MSC) a védelempolitika Davosaként is emlegetik.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken Münchenbe utazik, hogy részt vegyen a soron következő biztonsági konferencián.

Zelenszkij szombaton zárt ajtók mögött egyeztet Kamala Harris amerikai alelnökkel is

– számolt be az N-TV.de német hírportál csütörtökön.

A német hírtelevízió ezt a Fehér Ház által közzétett, az amerikai alelnök programját ismertető dokumentumra hivatkozva közölte.

A harmadik út a német út

Korábban nem erősítették meg hivatalosan, hogy Zelenszkij személyesen vesz részt a konferencián, az ukrán elnök ugyanis 2023-ban videókonferencián keresztül csatlakozott a rendezvényhez.

A hétvégi lesz Zelenszkij harmadik németországi látogatása az orosz–ukrán háború kezdete óta – emeli ki a német hírportál.

Az ukrán elnök 2023 májusában tett látogatása során Berlinben találkozott Olaf Scholz kancellárral, majd átvette a Nagy Károly-díjat Aachenben. Zelenszkij tavaly decemberben szintén Németországban járt, mely során ellátogatott az amerikai hadsereg európai parancsnokságának főhadiszállására is Wiesbadenben.

Kijev a közelgő müncheni biztonsági konferencián „felvázolja vízióját erre a döntő évre”

– idézi a The New Voice of Ukraine Volodimir Zelenszkij elnök február 12-i beszédét.

Sajtóértesülések szerint a konferencián Vang Ji kínai külügyminiszter is részt vesz.

A migráció felé tolódik a hangsúly

A Müncheni Biztonsági Konferencia (MSC) előzetes jelentéséből kiderül, hogy többen félnek a migrációtól a háborúk, illetve a klímaváltozás miatt, mint egy esetleges Európa elleni orosz agressziótól. A Kínát és Tajvant érintő, eszkalálódó konfliktus szintén félelmeket kelt.

„Világunkat 2024-ben geopolitikai feszültségek és a gazdasági bizonytalanság fokozódása jellemezhetik” – idézi a dw.com Christoph Heusgent, az MSC elnökét.

A dokumentumot a hétvégén Bajorország fővárosában sorra kerülő biztonságpolitikai csúcstalálkozó előtt tették közzé.

Forrás: hirado.hu