Zelenszkij: Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll.

Zelenszkijt szerdán Londonban fogadta Andy Burnham brit miniszterelnök, aki biztosította az ukrán államfőt Nagy-Britannia további támogatásáról.

A Downing Streeten tartott, külföldi vezetők esetében eddig példátlan módon katonai tiszteletadással is kísért, ceremoniális fogadtatás utáni nyilatkozatában Zelenszkij kijelentette: semmiféle „energiaipari tűzszünetről” nincs szó, sőt Oroszország részéről a támadások még további eszkalációja érzékelhető.

Az ukrán államfő ezzel Donald Trump amerikai elnök minapi bejelentésére utalt, amely szerint energiaipari tűzszünet jött létre Ukrajna és Oroszország között, vagyis a két ország szünetelteti az egymás energetikai létesítményeire mért csapásokat.

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: president.gov.ua

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