Zelenszkij: Ukrajna folytatja az orosz olajfinomítók elleni támadásokat

Ukrajna újra támadásokat indított az oroszországi olajfinomítók ellen, válaszul arra, hogy Oroszország továbbra is csapásokat mér az ukrán energetikai infrastruktúrára – erősítette meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a PBS Newsnak adott interjújában, amelyet az Ukrinform hírügynökség szemlézett kedden.

Az államfő szerint Ukrajna Donald Trump amerikai elnök kérésére beleegyezett abba, hogy tartózkodik az orosz olajfinomítók elleni csapásoktól, azzal a feltétellel, hogy Oroszország leállítja az ukrán energetikai rendszer támadását. Hozzátette: Ukrajna arra kérte Trumpot, lépjen kapcsolatba Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és szólítsa fel arra, hogy támogassa az amerikai elnök által javasolt, az energetikai infrastruktúrára vonatkozó tűzszünetet.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy nyilvánosan is kijelentette: Ukrajna kész nem támadni az orosz olajfinomítókat, abban a reményben, hogy kölcsönösen tartózkodnak majd az energetikai infrastruktúra elleni csapásoktól. Oroszország azonban folytatta a támadásokat.

Az Ukrinform hozzátette, hogy az éjjel drónokkal támadták meg a jaroszlavli olajfinomítót, amely az öt legnagyobb oroszországi olajfinomító egyike. Az üzemben, amely egyebek között a katonai repülőgépek és haditechnika üzemanyag-ellátását is biztosítja, tűz ütött ki.

Zelenszkij megerősítette, hogy az orosz vészhelyzeti riasztórendszer elleni támadás válaszlépés volt Moszkva kibertámadásaira.

„Megtámadták a rendszerünket. Kibertámadás volt, egyike annak a több száz és több ezer hasonló támadásnak, amelyet az oroszok már végrehajtottak a bankrendszer, a nyugdíjak, a szociális támogatások és a polgári lakosságnak nyújtott számos más támogatási forma ellen” – mutatott rá. Hangsúlyozta, hogy ez kifejezetten kibertámadás volt.

„Amikor világossá vált, hogy a támadás a polgári lakosság ellen irányul, Ukrajna úgy döntött, hogy válaszol az orosz műveletre” – tette hozzá.

Az elnök közösségi oldalain tett bejegyzésében az Ukrajna elleni legutóbbi támadásokkal kapcsolatban felvetette, hogy azok nem véletlenül estek egybe az amerikai választásokkal.

„Sokatmondó, hogy mindez az amerikai kongresszusi választások napján történik. Az oroszok úgy gondolják, hogy Amerika nem fogja észrevenni ezt az üzenetüket. Pedig észre kell vennie és meg kell állítania az ilyen terrorcselekményeket. Segíteni kell Ukrajnának megvédeni a légterét, különben Oroszország soha nem fogja abbahagyni rakétatámadásait. Segíteni kell egy igazságos és tartós béke megteremtését, és Amerika képes erre” – érvelt Zelenszkij.

Forrás: MTI

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