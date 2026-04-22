Zelenszkij: Ukrajna intenzívebben támad drónokkal 

Az Oroszországra nehezedő nyugati szankciós és politikai nyomás csökkenése az agresszor katonai ambícióinak növekedéséhez vezetett, és Ukrajna erre drónok intenzívebb bevetésével fog válaszolni – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a Telegramon.

„Az ukrán fegyveres erők vezetése pontosan érti, hogy mit tervez az ellenség, és az orosz politikai vezetés milyen fő feladatokat határozott meg a hadsereg számára. Válaszolni fogunk. Sajnos az a tény, hogy partnereink csökkentették a szankciós és politikai nyomást az agresszoron, részben az orosz katonai ambíciók növekedéséhez vezetett. De nagy hatótávolságú drónjaink intenzívebb bevetésével és egységeink aktívabb tevékenységével ellensúlyozni fogjuk ezt” – írta bejegyzésében az államfő.

Zelenszkij egy hétfő esti televíziós interjújában kijelentette, hogy felelőtlenség volna az ukrán fegyveres erők kivonása a Donyec-medencéből, ugyanis ez stratégiai vereséget jelentene az ukrán hadsereg számára – emlékeztetett az Ukrinform hírügynökség.

Forrás: MTI