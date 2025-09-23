A fűtési szezonra készülnek az ungvári egészségügyi intézmények

Az őszi-téli időszak közeledtével az ungvári egészségügyi intézmények is befejezik a fűtési szezonra való felkészülést. Az Iván Korsinszkij utcában található úgynevezett „klaszterkórház”, amely öt intézményt foglal magába, több energiaforrással biztosítja a zavartalan működést. Így áramszünetek esetén is képesek lesznek autonóm módon ellátni a betegeket.

A fő hőellátást egy korszerű biomassza-kazánház biztosítja, amely naponta 5–7 tonna faaprítékot és pelletet éget el. Ezek faipari melléktermékekből készülnek, így nemcsak környezetkímélőbbek, de a közösség költségeit is csökkentik. A közeljövőben egy új, óránként 470 kilowatt áramot termelő kogenerációs berendezést is üzembe helyeznek, amely szükség esetén az egész komplexum energiaigényét fedezni tudja.

A tervek szerint jövőre további fejlesztések is megvalósulnak: napelemek kerülnek a többprofilú kórház tetejére, valamint megkezdődik az épületek szigetelése és a nyílászárók cseréje. Ezek mind hozzájárulnak az energiahatékonyság növeléséhez és a hagyományos energiaforrásoktól való függőség csökkentéséhez.

A városvezetés tájékoztatása szerint Ungvár egészségügyi intézményei jelenleg 90%-ban állnak készen a télre. A hálózatok tesztelése szeptember végéig lezárul, így október 15-től, illetve a hideg beköszöntével biztosítani tudják a stabil fűtést.

