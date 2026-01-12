A kormány fizetés nélkül hagyhatja a pedagógusokat

Az Összukrajnai Közösségi Szövetség (VAH) támogatja a szociális és oktatási szféra dolgozóinak béremelését, ugyanakkor felszólítja a kormányt, hogy biztosítson kompenzációt a helyi költségvetések számára az ebből fakadó kiadások fedezésére – olvasható a szervezet hivatalos közleményében.

Mint ismert, december 26-án a kormány döntést hozott a szociális és rehabilitációs szolgáltatásokat nyújtó intézmények szakembereinek bérének emeléséről. A rendelet 2026. január 1-jén lépett hatályba.

A szövetség hangsúlyozza, hogy az intézkedés rendkívül fontos és szükséges, ugyanakkor az Ukrán Pénzügyminisztérium adatai szerint a béremelések komoly többletforrást igényelnek:

a szociális és rehabilitációs szféra dolgozóinak béremeléséhez 28 milliárd hrivnyára,

az oktatási ágazat dolgozóinak bérnöveléséhez további 14 milliárd hrivnyára lenne szükség.

Ezeket az összegeket nem tartalmazza a 2026-os állami költségvetés. Ráadásul a döntéseket a kormány a költségvetési év végén hozta meg, megfelelő egyeztetés nélkül a helyi önkormányzatokkal és azok érdekképviseleteivel, amikor a helyi költségvetések 97 százalékát már jóváhagyták.

A VAH szerint különösen aggályos, hogy a kormány 2026. január 1-jétől 40 százalékos béremelést vezetne be a pedagógusok és tudományos-pedagógiai dolgozók számára az állami és önkormányzati fenntartású intézményekben, függetlenül azok alárendeltségétől. A szervezet álláspontja szerint ez ellentétes Ukrajna költségvetési törvénykönyvének több rendelkezésével, és jogsértést vet fel.

Amennyiben nem érkeznek többletbevételek a helyi költségvetésekbe a bérek finanszírozására – különösen az óvodai, tanórán kívüli és szakképzési intézmények pedagógusai, valamint a szociális és rehabilitációs ellátórendszer dolgozói esetében –, az intézkedés jelentős pénzügyi terhet róhat az önkormányzatokra.

Ez pedig negatív következményekkel járhat:

munkahelyek megszűnéséhez,

a dolgozók túlterheléséhez,

az egyenlőtlen bérezési feltételek kialakulásához.

Az Összukrajnai Közösségi Szövetség emlékeztet arra, hogy Ukrajna alkotmánya és a költségvetési törvénykönyv értelmében az állami döntésekből eredő többletkiadásokat az államnak kötelessége kompenzálnia a helyi közösségek számára.

Ennek fényében a VAH felszólítja a kormányt, hogy dolgozzon ki hatékony mechanizmusokat a helyi költségvetések támogatására és a béremelések fedezetének biztosítására.

