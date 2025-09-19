A napraforgó és a kukorica adják a vetésterület több mint negyedét Kárpátalján

Idén mintegy 300 ezer tonna gabonatermés várható Kárpátalján – derül ki a megyei katonai közigazgatási hivatal agrárfejlesztési osztályának adataiból. A napraforgó és a kukorica együtt a teljes vetésterület 27 százalékát teszik ki – közölte Snyizsana Pavlik, a növénytermesztési osztály vezetője.

A megyei gazdák közül sokan több évtizede foglalkoznak gabonafélék termesztésével. Viktor Karabin, aki több mint húsz éve gazdálkodik, idén 70 hektáron vetett napraforgót. Mint mondja, két fő típust különböztetnek meg: az étkezési fajtát, amelyet pörkölve fogyasztanak, illetve az olajnapraforgót, amelynek apróbb szemű magját főként olaj sajtolására használják.

Egy hektárról átlagosan 2–3 tonna napraforgót lehet betakarítani. Idén kedvezett az időjárás: elegendő volt a csapadék és a meleg. A növénynek erős a gyökérzete, akár 2–3 méter mélyről is képes felvenni a nedvességet, így jó termésre számítunk – mondta a gazda.

A kukorica szintén fontos szerepet játszik a kárpátaljai földeken. Bár termesztése nagyobb beruházást igényel, főleg a szárítás miatt, a hozam kiemelkedő lehet. „Egy hektárról 8–12, kedvező esetben akár 15 tonna kukorica is betakarítható” – tette hozzá Karabin.

A hivatalos adatok szerint a megye 169 ezer hektár mezőgazdasági területen gazdálkodik. Ebből mintegy 25% kukoricával, míg körülbelül 2% napraforgóval van bevetve.

A Suspilne.media nyomán.

