Jövőre 60 millió hrivnyát fordít az állam agrárbiztosításra

Az agrárbiztosítás elindítására 2026-ban 60 millió hrivnyát különít el az ukrán állami költségvetés – közölte honlapján az Ukrajna Gazdasági, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Minisztériuma.

A tárca tájékoztatása szerint a Legfelsőbb Tanács második olvasatban elfogadta a „2026. évi állami költségvetésről” szóló törvényt, amely összesen 13,1 milliárd hrivnyát irányoz elő a mezőgazdasági termelők pénzügyi támogatására a következő évben.

„2026-ban a kormányzati támogatást azokra a területekre összpontosítjuk, amelyek megerősítik az agrárszektor ellenállóképességét és hozzájárulnak a gazdaság helyreállításához. A prioritások között szerepelnek a front menti térségek, az öntözés fejlesztése, valamint azoknak a termelőknek a támogatása, akik a legnehezebb körülmények között dolgoznak. Erősítjük a biztosítási eszközöket, és forrásokat irányítunk az állattenyésztésre, az akvakultúrára és a mezőgazdasági területek humanitárius aknamentesítésére”

– hangsúlyozta Olekszij Szobolev gazdasági, környezetvédelmi és mezőgazdasági miniszter.

Mint ismert, a Nemzeti Bank 2024. december 18-án jóváhagyta azokat a követelményeket, amelyek a mezőgazdasági termék biztosítását állami támogatással végző biztosítókra vonatkoznak. A cél az ágazat fejlődésének ösztönzése és az agrártermelők támogatása.

A szabályozás értelmében a biztosítóknak rendelkezniük kell legalább egy, mezőgazdasági termékekre vonatkozó biztosítási szerződéssel. Ez teljesülhet úgy, hogy 2017 és 2021 között legalább három naptári éven át kötöttek ilyen szerződést, vagy 2022-től a beadvány benyújtását megelőző évig legalább egy naptári évben folytattak biztosítási tevékenységet, biztosítási díjak beszedésével és legalább egy kifizetéssel.

További feltétel, hogy a biztosítóra az elmúlt 36 hónapban ne szabjanak ki szankciókat a tőkemegfelelési, fizetőképességi, likviditási, jövedelmezőségi, eszközminőségi vagy kockázatkezelési előírások megsértése miatt.

A biztosítóknak megfelelő szaktudással is rendelkezniük kell: legalább két olyan szakembert kell foglalkoztatniuk, akik teljes körű felsőfokú agrárvégzettséggel rendelkeznek. Közülük legalább egynek minimum hároméves szakmai tapasztalattal kell bírnia a mezőgazdasági termelés vagy az agrárbiztosítás területén.

Kárpátalja.ma