Akár 10 millió hrivnyás támogatás is igényelhető kertek és üvegházak létrehozására

Az ukrán állam 2026-ban folytatja a mezőgazdasági vállalkozásokat támogató kezdeményezéseit: újraindult a vissza nem térítendő támogatási program kertészetek és üvegházi gazdaságok létrehozására, illetve fejlesztésére. A pályázók akár 10 millió hrivnya támogatást is elnyerhetnek saját agrárvállalkozásuk beindításához vagy bővítéséhez.

Erről a Nagyberegi kistérség hivatalos oldalán adtak tájékoztatást.

A program keretében az alábbi beruházások valósíthatók meg:

Ültetvények telepítése (gyümölcsös, bogyós, szőlős):

Támogatható terület: 1–25 hektár

Támogatás összege: legfeljebb 400 000 hrivnya hektáronként

Maximális támogatás: 10 millió hrivnya pályázónként

Modern, moduláris üvegházak létesítése:

Támogatható terület: 0,4–2,4 hektár

Támogatás összege: 2–7 millió hrivnya az üvegház méretétől függően

A program célja a vidéki vállalkozások erősítése, új munkahelyek teremtése, valamint a hazai zöldség- és gyümölcstermesztés növelése.

A támogatás igényléséhez az alábbi alapfeltételeknek kell megfelelni:

Földhasználat: A pályázónak rendelkeznie kell a földterület tulajdonjogával vagy legalább 7 évre szóló használati jogával.

Regisztráció: Kötelező a regisztráció az Állami Agrárnyilvántartás rendszerében.

Pályázat benyújtása: A jelentkezés online történik a Gyija felületén. A pályázatok benyújtása 2026. február 2-án indult.

Azok számára, akik bizonytalanok a pályázati folyamat részleteiben vagy a Gyija rendszerben történő jelentkezés módjában, szakmai konzultáció is elérhető. A Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal Agráripari Fejlesztési Főosztálya készséggel nyújt tájékoztatást a (0312) 63-02-40-es telefonszámon.

A most újraindított támogatási program komoly lehetőséget kínál a kárpátaljai gazdák és vállalkozók számára, hogy korszerű ültetvényeket és üvegházakat hozzanak létre, hosszú távon stabil és jövedelmező agrártevékenységet építve ki a régióban.

Kárpátalja.ma