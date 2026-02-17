Akár 10 millió hrivnyás támogatás is igényelhető kertek és üvegházak létrehozására
Az ukrán állam 2026-ban folytatja a mezőgazdasági vállalkozásokat támogató kezdeményezéseit: újraindult a vissza nem térítendő támogatási program kertészetek és üvegházi gazdaságok létrehozására, illetve fejlesztésére. A pályázók akár 10 millió hrivnya támogatást is elnyerhetnek saját agrárvállalkozásuk beindításához vagy bővítéséhez.
Erről a Nagyberegi kistérség hivatalos oldalán adtak tájékoztatást.
A program keretében az alábbi beruházások valósíthatók meg:
Ültetvények telepítése (gyümölcsös, bogyós, szőlős):
- Támogatható terület: 1–25 hektár
- Támogatás összege: legfeljebb 400 000 hrivnya hektáronként
- Maximális támogatás: 10 millió hrivnya pályázónként
Modern, moduláris üvegházak létesítése:
- Támogatható terület: 0,4–2,4 hektár
- Támogatás összege: 2–7 millió hrivnya az üvegház méretétől függően
A program célja a vidéki vállalkozások erősítése, új munkahelyek teremtése, valamint a hazai zöldség- és gyümölcstermesztés növelése.
A támogatás igényléséhez az alábbi alapfeltételeknek kell megfelelni:
- Földhasználat: A pályázónak rendelkeznie kell a földterület tulajdonjogával vagy legalább 7 évre szóló használati jogával.
- Regisztráció: Kötelező a regisztráció az Állami Agrárnyilvántartás rendszerében.
- Pályázat benyújtása: A jelentkezés online történik a Gyija felületén. A pályázatok benyújtása 2026. február 2-án indult.
Azok számára, akik bizonytalanok a pályázati folyamat részleteiben vagy a Gyija rendszerben történő jelentkezés módjában, szakmai konzultáció is elérhető. A Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal Agráripari Fejlesztési Főosztálya készséggel nyújt tájékoztatást a (0312) 63-02-40-es telefonszámon.
A most újraindított támogatási program komoly lehetőséget kínál a kárpátaljai gazdák és vállalkozók számára, hogy korszerű ültetvényeket és üvegházakat hozzanak létre, hosszú távon stabil és jövedelmező agrártevékenységet építve ki a régióban.